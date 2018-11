Comandante en jefe del Ejército: Oficiales y suboficiales vendieron armas al crimen organizado

El comandante en jefe del Ejército de Chile, general Ricardo Martínez, reconoció en un actividad de la institución que existen vínculos entre integrantes de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, a partir de la venta directa de armamento.

"Hay que tener mucho cuidado, porque tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando", aseguró el general Martínez.

Informa The Clinic que los dichos del jefe del Ejército los realizó el martes 20 de noviembre ante unos 900 oficiales en el aula magna de la Escuela Militar, ante quienes expuso que "un ejército sin disciplina es una horda de gente muy peligrosa".

El general Martínez no se explayó sobre los lazos que han detectado con el crimen organizado al interior de la institución castrense, pero dijo que "los últimos siete meses para mí no han sido fáciles. Tener que enfrentar cada cosa… Y vienen más. Está el caso del FAM, el del Milicogate que uno no sabe hasta dónde llega. Todo está activo".