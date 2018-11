Comandante en jefe del Ejército fue citado a primera hora al Palacio de La Moneda

El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, deberá presentarse a primera hora de este viernes en el Palacio de La Moneda, luego de que el ministro de Defensa, Alberto Espina, lo citara con carácter de urgente, ante la denuncia de que integrantes de la Fuerzas Armadas traficarían armas al crimen organizado.

La reunión se produce luego de que se filtraran audios de la máxima autoridad castrense en los que asegura que al interior de la institución "hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes".

El ministro Espina recalcó que "tengo que escuchar su versión. No he tenido oportunidad de juntarme con él, porque se encuentra en junta de generales fuera de Santiago. Y le he pedido que, respecto de sus afirmaciones, sea lo más preciso, lo más claro, precise el sentido y alcance, a qué se refirió y con toda claridad".

"No puedo emitir juicios por anticipado respecto de una reunión que voy a sostener a primera hora. Los antecedentes, respecto de hechos que puedan revertir caracteres de delitos, si nosotros los sabemos, siempre los ponemos a disposición de los tribunales de inmediato", comentó el titular de Defensa, quien descartó una salida del general Martínez.