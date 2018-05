Colo Colo realizará queja formal a la Conmebol por irregularidades ante Delfín

Pese a que Colo Colo derrotó a Delfín en Ecuador, la dirigencia de Blanco y Negro no olvida el apagón en Manta y realizará una queja formal ante la Conmebol.



"No buscamos conseguir algo especial, sino dejar en claro que el club no es indiferente a este tipo de cosas. Tampoco queremos que se repitan en el futuro", señalaron desde ByN a El Mercurio.

Desde la concesionaria se contactaron con Arturo Salah, quien pidió un informe de lo ocurrido en Copa Libertadores para redactar un reclamo ante la Conmebol.



Dentro de las quejas albas señalan que el pasto estaba más corto, o menos largo en la parte central y que el camarín daba directo a la calle y solo contaba con una puerta para dividir a la gente que transitaba por esa zona, entre otras cosas.