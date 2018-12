Colegio Periodistas: 'Existe preocupación por la complicidad de medios en montajes'

El Tribunal de Ética (Trined) del Colegio de Periodistas realizó un balance de 2018 y manifestó que "existe preocupación por complicidad de medios de comunicación en montajes y manipulaciones de la verdad, que evidencian falta de rigurosidad en el reporteo de noticias relacionadas con grupos de poder".

La entidad sí valoró que se "comience a correrse el velo de mentiras interesadas, en el caso de algunas instituciones poderosas", agregando que "Sin ética no hay periodismo, y 2018 nos ha dejado un enorme desafío para enfrentar el año que viene".

El gremio recalcó que "creemos firmemente que un periodismo sin credibilidad no sirve. Una sociedad sin información verídica es una sociedad que está a oscuras, que de verdad no sabe lo que pasa y que por lo mismo no puede opinar ni actuar críticamente".

En el comunicado el Trined indica que la cobertura del homicidio de Camilo Catrillanca y en la nota que vinculaba a estudiantes del Liceo N° 1 de Santiago con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, son muestras de que "ha faltado reporteo, base del periodismo que busca la verdad y confronta fuentes".