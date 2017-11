Colegio Médico: Nos preocupa que caso de Daniela Vargas pueda fragilizar el sistema de trasplantes

La presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, manifestó su preocupación por el posible efecto que puede tener el caso de la menor Daniela Vargas en el sistema de trasplantes, luego que el Hospital Clínico Red de Salud UC Christus decidiera excluirla de la lista de espera por su "precariedad social y familiar".

“Nos preocupa que el caso de Daniela pueda fragilizar el sistema de trasplante, porque pese a las críticas y el conflicto de la actualidad, necesitamos donar y confiar en el sistema”, dijo la profesional en Mediodía en ADN.

Siches afirmó que la muerte de la menor bajo el cuidado del Sename es “un tremendo mal ejemplo de las burocracias y el funcionamiento”.

La facultativa dijo que el fallecimiento de la niña es una falla del Estado en su conjunto. “Si un niño, sea Sename o no, que no tiene la red, ese niño no está siendo protegido y quien debería velar por él debe ser esta entidad y los equipos médicos deberíamos alzar la voz cada vez que estas cosas ocurran”, dijo.

Además, explicó que existen una serie de consideraciones para someter a alguien a un trasplante, pero “jamás por criterios económicos”.