Colegio Médico entrega al Minsal reclamos por restricciones en entrega de licencias

La presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Izkia Siches, entregó al Ministerio de Salud cerca de 900 reclamos por las restricciones a la entrega de licencias y los problemas que registra el sistema electrónico. La medida -adoptada en julio por la cartera- limita a tres los talonarios para otorgar reposos legales, sin considerar las características de trabajos, su ubicación o las necesidades de cada centro de salud.

Siches indicó que "nos parece un error porque limita el derecho de los trabajadores de tener acceso al legítimo reposo", agregando que "hay muchos lugares que tienen limitaciones de internet para el acceso o pacientes sin huella o su sistema previsional no está adscrito. Esta es una buena política pública, pero pésimamente mal implementada. Pedimos al ministerio retrotraer la medida o aplazar su implementación".

El gremio realizó una consulta abierta a los médicos del país, en la que cerca del 70% de los facultativos respondieron haber tenido problemas en el uso del sistema electrónico. Entre los principales fallos están la caída de los sistemas informáticos; que no se reconoce la huella del paciente o del médico; y que las personas postradas no pueden desplazarse para realizar el procedimiento y no existe sistema inalámbrico.

El Colmed informó al Minsal que los médicos expresaron tener aprehensiones por la limitación para las especialidades que deben dar más licencias médicas como traumatología, lo que se suma a los problemas logísticos que significa para los médicos de zonas aisladas o lejanos, el realizar el trámite personalmente con el presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) respectivo.