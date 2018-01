Colegio Médico critica al Gobierno por no prever falta de insumos en verano

Van cinco días desde el anuncio del Instituto de Salud Pública (ISP) sobre la primera partida de vacunas contra la fiebre amarilla. Esto generó sobre demanda y aglomeraciones para conseguir la inmunización. La situación afuera del Hospital Clínico de la Universidad Católica deja una triste postal para unas vacaciones en Brasil.

Ese país es en zona endémica de esta enfermedad, pero este brote se reportó hace un año. Así lo comentó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien esperaba más reacción de las autoridades para evitar estas situaciones, considerando que son 15 mil dosis y más de 80 mil personas las que suelen viajar a Brasil en verano.

"Todos queremos una autoridad sanitaria mucho más activa que reactiva, intentando prever con estos brotes, si es que ocurren, dándole certeza y claridad a todos los viajeros, para que, además, no vean frustradas sus vacaciones", comentó Siches.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, reiteró que la situación no es para generar la reacción que se observa e hizo un llamado "a la calma. Esto es un tema que no solamente está sucediendo en este país (...) No es aquí sacar inmediatamente vacunas a la venta, sino que tiene que pasar por toda esta certificación de calidad".