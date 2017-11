Colegio de Profesores: Ni Piñera ni Guillier respondieron a nuestro petitorio de demandas

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, conversó con Iván Núñez en Mediodía en ADN, en donde habló acerca de la postura de la organización con miras a la segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.



Al respecto, el timonel sostuvo que ambos no respondieron o acusaron recibo del petitorio de demandas en la previa de las elecciones, lo que dio una potente señal de "desinterés", lo que seguramente "influyó" entre los docentes a la hora de votar.



En cuanto a la percepción con respecto a los candidatos en Educación, Aguilar comentó que "durante el gobierno de Piñera, el balance no es bueno. No solo tiene que ver con lo salarial, donde se dio el reajuste del sector público y se mantuvo la renta. Las políticas que implementó fueron la radicalización del mercado. Se llegó a brutalidades como la semaforización de los colegios, lo que generaba una estigmatización brutal en las comunidades educacionales, sin de paso la contextualización adecuada".



"Duró poco, nos opusimos a eso, pero eso explica la lógica con la que se gobernó durante el periodo de Piñera. La del individualismo, la competencia, de los incentivos económicos y la pedagogía no funciona de ese modo", sostuvo.



De acuerdo a Aguilar, la "política educacional de Piñera profundizó la segregación, la estandarización, la lógica verticalista. Se inventó o creó la idea de que el director del colegio era más gerencial que un líder pedagógico", aunque añade que desde la otra vereda tampoco hubo mucho que destacar.



"Particularmente, no identificaría nada específico en el área educación o docente con Alejandro Guillier. Tampoco, eso sí, nos es indiferente lo que vaya a pasar con el país en cuanto a su presidente", afirmó.



Por otro lado, el presidente del colegio de profesores aclaró que la encuesta enviada a los candidatos solo fue respondida por Beatriz Sánchez y Marco-Enríquez Ominami, pero que nuevamente mandaron las preguntas a los que van al balotaje.