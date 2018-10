Colegio de Periodistas rechazó despidos en Mega y TVN

Por medio de un comunicado, el Colegio de Periodistas rechazó los despidos ocurridos en TVN y Mega, los cuales afectaron principalmente a los departamentos de prensa de ambos medios de comunicación.



En el texto, la entidad sostuvo que si bien la industria de la televisión vive un momento de crisis, "nuestra solidaridad está puesta en los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que se ven afectados por una medida que tiende solo a equilibrar las finanzas de las empresas y no mide las consecuencias que tienen para la vida laboral de ellos".



El colegio recordó que según la última encuesta del CNTV, la ciudadanía justamente se informa en su mayoría a través de la TV y es precisamente allí, en los departamentos de prensa, donde las empresas han puesto énfasis para los despidos, desmantelando sus equipos.



La entidad reflexiona sobre el tema, comentando que las malas finanzas de los canales de televisión no son de responsabilidad de los departamentos periodísticos, por lo que "nos parece muy injusto que sean estos estamentos los que sufran las consecuencias, mientras los ejecutivos a cargo de la dirección general de las empresas televisivas siguen cobrando sueldos millonarios, que no se condicen con la realidad de esas compañías, supuestamente en crisis".



Finalmente, el Colegio de Periodistas reitera su solidaridad con los periodistas y otros trabajadores cesados y "espera que se respeten sus derechos laborales como corresponde cuando un trabajador es despedido de una compañía".