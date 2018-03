Clínicas optan por agendar inoculación contra influenza ante alta demanda de vacunas

Tras el inicio de la segunda etapa de vacunación contra el virus influenza y a raíz de la alta demanda de pacientes, algunas clínicas han optado por la inmunización agendada tanto para quienes adquieren la inyección como para los grupos de riesgo que la reciben de forma gratuita.

Están considerados niños y niñas entre 6 meses y 5 años; embarazadas con más de 13 semana de gestación; los mayores de 65 años y los enfermos crónicos.

Las muertes por influenza en Estados Unidos han generado una alta demanda por la vacuna. En la Clínica Las Condes, por ejemplo, ya se habían programado 4.740 dosis hasta mediados de abril.

La Clínica Alemana, en tanto, implementó el mismo procedimiento que el recinto anterior y sumó un call center.

Sin embargo, usuarios plantearon sus reclamos a ADN por estos sistemas, porque "se generó un caos en querer obtener la inyección. Logré encontrar en (la Clínica) Las Condes recién para el 10 de abril".

"Me parece pésimo, porque esperé una semana y mi hija empieza en el jardín y a cada rato se agarran algo. Y por mi parte, porque tengo 30 semanas de embarazo y soy de riesgo también y quiero vacunarme", dijo otra paciente, quien acusó que hablé con la jefa y nada, le dije que no funcionaba la página y no dijo nada".

"No hay hora. Hasta el sábado está lleno, tengo que llamar y quizás me darán para la próxima semana", reclamó otra usuaria.

Desde la Clínica Alemana, a través de un comunicado, pidieron comprensión, ya que agendar las horas es la forma para evitar aglomeraciones y tiempos de espera.

Según el recinto, cada jueves se irán liberando horas para la inoculación, que serán tomadas por semana.