Claudia Neira y la necesidad de un día contra el femicidio: 'Es importante establecer hitos'

El 19 de diciembre de 2005, Claudia Neira fue hasta el departamento de su expareja, Alfredo Cabrera, para buscar a su hija, Javiera, de 6 años. Ella había puesto una denuncia por amenazas de muerte contra el hombre y la justicia dictó una medida cautelar en su favor. Pero como ese día la niña no llegó a la hora acordada y sus llamadas telefónicas quedaron sin respuesta una y otra vez, decidió hasta el domicilio del hombre para buscarla.

Allí, su expareja "se resiste" a entregar a la menor de edad y "se produce una situación de forcejeo en las afueras del edificio", recordó Claudia en conversación con ADN Hoy.

La discusión siguió frente al departamento de Cabrera. Claudia logra ingresar. Adentro ocurrió la escena que describió como "brutal". "Inmediatamente me lanza al suelo, me golpea la cabeza con un objeto pesado, nunca he sabido con qué, Javiera intenta interceder. Con sus seis años de edad llora muy fuerte, grita, y al gritar él la toma y la lanza por el séptimo piso".





El padre fue condenado a cadena perpetua, ella quedó con heridas visibles, pero con el paso de los años decidió convertir la muerte de su hija en algo significativo. Por eso, desde hace algún tiempo, trabaja para mejorar la protección contra las mujeres víctimas de violencia de género y para instaurar el 19 de diciembre como el Día contra la violencia hacia la mujer. “Es importante establecer ciertos hitos en el calendario”, explica.

Neira hace hincapié en la necesidad de ampliar las campañas más allá de los llamados a denunciar, porque muchas veces es inútil. Como ella misma relata, la mitad de las víctimas fatales contaban con medidas cautelares a su favor.

"La medida cautelar, cuando hay hijos de por medio, no resuelve el problema, los agudiza, porque obliga a estar mujer, que está protegida, igual deba enfrentar a su agresor en el momento de entregar o recibir a su hijo o a su hija", dijo al respecto.

"Es inaceptable que la legislación, para fijar la pena contra el agresor, necesite establecer mi grado de vinculación con él. Eso no da cuenta de una sociedad del siglo XXI", agregó.