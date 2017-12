Cirujano de famosas en la mira tras operaciones negligentes

Claudia Droguett estuvo al borde de la muerte tras una serie de operaciones simultáneas con el doctor Elmer Terrazas, reconocido por intervenir a algunas famosas.

Tras ser intervenida en el abdomen, pechos y trasero, la mujer fue dada de alta inmediatamente a pesar de sus malestares, los que se acrecentaron a tal nivel que tuvo que ser trasladada en helicóptero y ser internada en riesgo vital.

"Mi error fue no averiguar más. Me dejé llevar por lo que decía una famosa", confesó la mujer en "Muy Buenos Días" de TVN, espacio que además se contactó con la Sociedad de cirujanos plásticos de Chile, quienes indicaron que Terrazas no está acreditado como cirujano, sino que sólo como médico general.