Chofer de Uber baleado en Aeropuerto: "Nunca pensé que el carabinero me dispararía"

Rodolfo Muñoz, conductor de Uber baleado por carabinero en Aeropuerto Arturo Merino Benítez, entregó su declaración de lo sucedido ante la fiscalía, asegurando que nunca pensó que el uniformado atentaría en contra de él.

"Yo nunca pensé que el carabinero me dispararía, porque me estaba infraccionando por estar manejando como Uber y, poniendo eso en la balanza, nunca pensé que por algo así me pudieran disparar", manifestó.

En esa misma línea, el conductor añadió que "sentí que la detención era ilegal, que me estaba pidiendo cosas más allá de un control vehicular normal. De hecho la fiscalización en todo momento fue agresiva, me imagino que porque yo iba muy junto al auto que me antecedía y el carabinero se habrá imaginado otra cosa aparte del hecho de ser Uber", añadió el conductor.

El cabo Blas Villarroel, quien efectuó los disparos, se defendió diciendo que "no era posible haber usado otro medio para repeler la agresión del conductor, ya que el ataque por su parte era con un vehículo y yo no podía repeler eso, por ejemplo, con mi bastón retráctil".