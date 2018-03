Chofer de tragedia en Mendoza:"Consumí cocaína cuatro días antes del viaje, pero de ahí nunca más"

Leonel Quiroga, el conductor chileno del bus de la empresas Meltur que volcó y generó la muerte de tres menores de edad en Mendoza, conversó con 24 Horas, en donde indicó que no fue el responsable de lo ocurrido y confirmó el uso de estupefacientes, aunque no en el día de la tragedia.



"Yo no consumí drogas, no soy drogadicto, me junto con gente que fuma marihuana (…).Probé cocaína, consumí cocaína cuatro días antes del viaje, pero de ahí nunca más", aseveró.



Recordemos que el fiscal de la causa sostuvo que Quiroga había consumido este tipo de sustancia, además de marihuana.



De paso, el conductor aprovechó de ofrecer sus disculpas a los familiares de las víctimas, afirmando que "cometí un error, en el caso de ellos si yo fuera padre, también haría lo mismo con el que mata a sus hijos, pero fue un accidente, no quise hacerlo".