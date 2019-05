Chilena sufrió la amputación de su pierna durante viaje familiar en Cancún

A principios de este mes, una familia de Arica viajó a Cancún para lo que serían sus vacaciones, de las cuales formaban parte una madre con sus hijos y sus respectivas parejas, con quienes contraerían matrimonio. Sin embargo, el panorama pronto comenzó a transformarse en una tragedia, luego de que María Inés Contreras sufriera una lesión que terminó con la amputación de una pierna.



El caso surgió luego de que la víctima sufriera un accidente durante un paseo, provocándole una herida en la extremidad. Sin embargo, con el correr del día la situación se complicó y fue derivada a un centro de atención primaria, en donde el diagnóstico fue un traumatismo por esguince leve, siendo enyesada y derivada de vuelta al hotel en el que se hospedaba.



Fue en la madrugada de la jornada posterior que Contreras presentó nuevas molestias, por lo que fue trasladada otra vez al recinto asistencial, en el cual fue derivada a otro hospital que contara con mayores especialidades.



En ese segundo lugar, la situación se complicó. Incluso, fue allí que el seguro médico del viaje ya no estaba cubriendo las necesidades de la mujer, por lo que la familia debió desembolsar $12,5 millones para costear el tratamiento médico.



Tras esto, fue derivada a un tercer centro hospitalario, en donde llegó con una septicemia y shock hepático, por lo que debió ser amputada de la pierna afectada.



A raíz del caso, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que Contreras se encuentra en coma. En tanto, los familiares que denunciaron la situación están en Cancún, lugar en el que relataron que tras pedir ayuda al Consulado, este les indicó que no podrían ayudarlos y se les ofreció el arriendo de un avión ambulancia, cuyo costo supera los $55 millones.



Al respecto, el director de asuntos consulares, Raúl Sanhueza, manifestó que "lo primero que debemos saber es cuál es la situación sanitaria y luego, en la medida de lo posible, hacer las gestiones. Ahora el acento está puesto en hacer las conversaciones con las autoridades mexicanas, que son las que llevan la situación de salud".



Un panorama complejo para la familia, a la cual ya se le adelantó que probablemente no pueda viajar de retorno a Chile, para que pueda continuar su tratamiento en México.