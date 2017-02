Chilena del SuperTanker aseguró que el Gobierno no gestionó ningún permiso para sacarlo de EE.UU.

Lucy Ana Avilés, la mujer detrás de la llegada del SuperTanker a Chile, indicó en su perfil de Facebook que, contrario a lo que ha salido en algunos medios con respecto al porqué el avión no había llegado antes al país, el Gobierno no gestionó ningún permiso para que la aeoranave saliera de Estados Unidos.



En la red social, la chilena publicó diversos certificados que dan cuenta del procedimiento realizado, además de los papeles que debieron entregar a las autoridades.



“El Gobierno de Chile no debió gestionar ningún permiso para que el Global SuperTanker pudiese salir de USA”, escribió en Facebook.



Avilés aclara que su postura es la de poder aclarar las dudas surgidas, además de reprochar a las autoridades por estos dichos.