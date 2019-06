Chilena cayó desde noveno piso de edificio en China: se encuentra grave

Una chilena se encuentra grave luego de caer accidentalmente desde el noveno piso de un edificio en Guangzhou, China.

Según consigna 24 Horas, la joven, identificada como Génessis Parra (27), sobrevivió a la caída fuerte caída y se encuentra grave en el hospital The Second People's Hospital of Guangdong.

Parra resultó con con múltiples fracturas en sus piernas, rodilla, tobillo, peroné, un profundo corte de 30 centímetros en su muslo y la pérdida del 90% de sus piezas dentales.

El cónsul de Chile en Guangzhou, Carlos Marín, llegó hasta el centro asistencial para constatar el estado de salud de Génessis.

Además, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que se están realizando las gestiones para que su familia pueda viajar a China.