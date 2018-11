Chile Vamos sobre encuentro de Boric con Palma Salamanca: Está éticamente inhabilitado para legislar

El encuentro de Gabriel Boric con Ricardo Palma Salamanca generó diversas críticas por parte de diversos parlamentarios, entre esos José Antonio Kast quien señaló que el diputado era un "antipatriota" que "merecer ser destituido".

Según informó La Tercera, el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma también manifestó su molestia a través de declaraciones con el medio, donde señaló que esto demuestra "el grotesco doble estándar de Gabriel Boric y el Frente Amplio en la defensa de los DD.HH".

En esa línea, el jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, expresó que "lamentablemente la izquierda de antes, sigue siendo igual a la izquierda de ahora", agregando que "está éticamente inhabilitado para ser legislador, políticamente incapaz de representar a los ciudadanos y humanamente un miserable por haberlo hecho a escondidas".

Por otro lado, Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional (RN), sostuvo que "uno es libre de juntarse con quien quiera, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Que un parlamentario le de espacio y tribuna a un asesino para aprovechar más encima un viaje oficial a Palestina- no a París- a juntarse con asesinos condenados me parece la verdad insólito, porque está legitimando lo que ha hecho. Aquí no puede haber doble lectura".

En esa línea, añadió que le parece condenable desde cualquier punto de vista, ya que Boric se encontraba en un viaje oficial como diputado, manifestando que el diputado "avala la impunidad e indirectamente reconoce que en Chile no existe estado de derecho", dijo.