Chile logró siete donantes efectivos de células madre sanguíneas a través del registro genético

Rodrigo Santa María tiene 40 años, y es uno de los siete donantes efectivos chilenos , de células madre sanguineas, que han aportado a la vida de otra persona, a través del registro genético de la fundación DKMS, que permite encontrar donantes compatibles para quienes padecen cáncer de sangre y necesitan un trasplante, de células madre, más conocido como implantación de médula ósea.

La cercanía de la enfermedad gatilló el deseo de ser parte del banco que está compuesto por nueve millones de personas, en 6 países. Rodrigo, es uno de los 20 mil chilenos que forman parte de la nómina de potenciales donantes, en su caso, logró ayudar a una persona en Europa



"Mi motivación fue que el hijo de un amigo está con leucemia, me sensibilicé por eso y mi amigo me hizo saber de esta institución y es una experiencia súper gratificante", expresó.



El proceso parte con una toma de muestra, del interior de las mejillas, a través de un kit que recibe, quien lo solicita , a través de la web dkms.cl. La muestra es enviada nuevamente al banco genético para su análisis. En caso de ser compatible con alguna persona, en alguna parte del mundo, el donante puede ser sometido a un proceso de recolección de células madre a través de la sangre o punción en la zona de la pelvis. Ignacia Patillo, encargada de asuntos corporativos de DKMS Chile, explicó por qué es importante que esta iniciativa esté instalada en Chile. Considerando que entre hermanos sólo un existe un 25% de posibilidad de compatibilidad y entre personas no emparentadas en mucho más bajo . Por ejemplo existe un 1% de probabilidad que el potencial donante sea contactado.



"La mayoría está concentrada en Europa y EE.UU. y esa es la razón de que se haya venido a Chile, porque la compatabilidad pasa a ser étnica. La probabilidad de que encuentres personas compatibles es mayor", señaló.



Cada 35 segundos, una persona es diagnosticada con cáncer de sangre en el mundo, el 30% de los niños, que padecen leucemia, necesitan un trasplante de células madre sanguineas. La mayoría de los afectados son jóvenes que través de una intervención, a tiempo, pueden sanarse. Francisco Barriga, director de Hematología y oncología pediátrica de la Red Salud UC Christus y miembro del directorio de DKMS Chile, explicó la situación en el país.



"Si tomamos todos el cáncer de sangre, son como tres mil pacientes al año, mientras más joven menos cáncer hay, pero si tomamos a los niños menores de 15 años, hay más o menos 200 niños con cáncer, de los cuales son Leucemia, de esos, entre 60 o 40 deberán recibir un trasplante de células madre en algún momento de su enfermedad", relató.



En cuanto a la conciencia de los chilenos sobre la importancia de la donación de celulas madre, DKMS Chile, a través de un estudio, concluyó que el 83% de la población está dispuesta a donar para ayudar a quienes padecen cáncer de sangre. Es por esto la importancia de este tipo de iniciativas, sin fines de lucro, que comparte esta red mundial, integrada por Chile, EEUU, Reino Unido, Alemania, Polonia e India.