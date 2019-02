Cheyre sobre acusaciones en su contra: 'Jamás cometí apremio alguno, no creo en la violencia'

El excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, rechazó las acusaciones en su contra, en el marco del proceso judicial que investiga si el exuniformado torturó a 24 personas entre septiembre y diciembre de 1973, en el Regimiento de Arica de La serena.

Al respecto, Cheyre aseguró que "nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie", agregando a La Tercera que "jamás cometí apremio alguno, no creo en la violencia".

Es más, el denominado comandante del "nunca más" señaló que "yo contribuí a que hubiera verdad, justicia, reparación y no repetición. Este último elemento es uno de los más importantes que se busca después de una dictadura, de un gobierno autoritario. No repetición y ese logro es mi mayor orgullo".

Además, sostuvo que se siente "perseguido" y que "me tengo que retrotraer 45 años atrás para probar que no estuve donde alguien, 45 años después, dice que se supone que yo estuve".

En esa línea, Cheyre manifestó que "el dolor más grande no es estar privado de libertad. El dolor más grande es el dolor que les significa a las personas que usted quiere. Pero ese dolor no va a mellar mi fortaleza en el sentido del honor de haber trabajado por Chile, por la reconciliación, por la paz, de haber trabajado porque terminara la época negra que vivimos en un régimen y en un período que nunca debió haber existido en Chile".

Finalmente, expresó tener la "fe de que no voy a ser condenado porque, en primer lugar, no soy un encubridor. Esa es una interpretación que ha hecho el juez Carroza. De ser considerado cómplice, ahora dice que soy encubridor y lo dice porque entregué un documento a un diario que solo buscaba informar a las familias de lo sucedido. Yo creo que eso se va a corregir".