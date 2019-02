Charles Scicluna y los abusos sexuales de sacerdotes en Chile: 'Abrimos una caja de Pandora'

Charles Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, aseguró que su investigación sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes chilenos abrió "una caja de Pandora".

"Hay una serie de casos que están siendo revisados. El material que se nos entregó durante esas dos misiones en Chile es enorme, y cada caso debe ser estudiado por sus propios méritos y al debido proceso", dijo al sitio Crux.

“Creo que hay signos de esperanza, incluso este ‘servicio de escucha’ abierto por los obispos chilenos es un servicio importante, dirigido por personas que merecen confianza y son competentes. Este es un signo de esperanza muy importante para la Iglesia en Chile”, agregó.

Scicluna también explicó por qué en el caso de los obispos chilenos no hay detalles de sus situaciones. “No tengo conocimiento de ningún proceso, pero eso es porque no sigo todos los casos. No tengo información para confirmar o negar. Yo abrí la tapa, pero otras personas tendrán que limpiar la suciedad”, dijo.