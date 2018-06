Chahuán sobre instalación del gobierno: "No es normal que se caiga un número tan elevado de Seremis"

El senador RN Francisco Chahuán se refirió en La Prueba de ADN acerca de sus polémicas declaraciones contra el gobierno y la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, que señaló que "la debieron haber hecho salir a patadas".

Tras reconocer que efectivamente expresó esos dichos el senador comentó que "alguien grabó y filtró y sesgó la declaración", y comentó que ha estado evaluando perseguir judicialmente al responsable. "Si uno no puede hacer una crítica al interior de una reunión privada estamos en problemas".

Sobre sus palabras contra la secretaria de Estado, Chahuán aseguró que "le mandé un WhatsApp a Alejandra Pérez y le pedí disculpas".

Para el parlamentario sus críticas se deben a que "no se permea a los ciudadanos la percepción de que hay un cambio de gobierno", apuntando que "el problema ha sido no imprimirle la suficiente rapidez al proceso de instalación" del gobierno, reflexionando que "no es normal que se caiga un número tan elevado de Seremis".