Chadwick y los efectos políticos del caso Catrillanca: 'No me siento herido'

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó que el asesinato de Camilo Catrillanca lo haya afectado políticamente, pese a que también dio por ciertas las primeras versiones de Carabineros, en las que la policía aseguraba que el comunero había muerto al quedar en medio de un tiroteo.

"No me siento herido en ningún ala. Por el contrario, tengo la mayor motivación y compromiso con mi trabajo como jefe de gabinete y ministro del Interior. No evalúo mi trabajo por apariciones públicas ni encuestas de adhesión", dijo en entrevista con El Mercurio.

El secretario de Estado aseguró que las críticas en su contra son parte del “uso político de una situación”.

“Tengo conciencia tranquila porque siempre buscamos la verdad de los hechos. Así como lo primero me importa mucho, lo segundo (los cuestionamientos) lo entiendo como lo propio del ejército de mi cargo y lo asumo", dijo.