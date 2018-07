Chadwick y ayuda social a inmigrantes: "La capacidad económica de Chile no es ilimitada"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendió la idea del Gobierno restringir la ayuda social para inmigrantes entre aquellos que cumplan dos años de residencia.

Según el secretario de Estado, es un "error" que los parlamentarios de oposición pretendan extender los beneficios a todos los extranjeros, sin ningún tipo de condición.

"La capacidad económica de Chile no es ilimitada. No estamos en condición de poder ofrecer todo tipo de beneficios sociales a personas que ingresan y que no sabemos ni siquiera cuánto tiempo van a permanecer en el país", dijo en entrevista con La Tercera.

"Obviamente que educación y salud están garantizados, pero estos beneficios sociales responden a otra circunstancia. Pongamos de ejemplo el Bono Marzo, que el país lo destina de acuerdo a sus capacidades económicas a personas que más lo necesitan, el país no está en condición de financiar a los extranjeros que están en el país en forma ilimitada. Por eso hemos puesto como requisito que, a lo menos, estén dos años, para que demuestren una voluntad de arraigo en el país. Pero poder entregárselo a todo aquel que lleve 15 días o seis meses en el país no se puede”, agregó.





Chadwick aseveró que no hay fondos para entregar beneficios a extranjeros que no se sabe cuánto tiempo estarán en Chile. "Los recursos deben ser distribuidos de acuerdo a las necesidades, con prioridad en aquellos casos más urgentes y que más lo necesitan. Y como los recursos no son ilimitados, tenemos que tomar decisiones para que esto no se nos olvide. ¿Tenemos en ese cuadro recursos para extranjeros que están en el país, sin saber cuánto tiempo van a permanecer y sin haber demostrado una intención de permanencia en el país? No. Hay otras prioridades”, dijo.

"El Presidente tiene muy claro que los recursos con los que el país dispone los debemos concentrar a las prioridades sociales del país y a aquellos que más lo necesitan de acuerdo a sus vulnerabilidades. No tenemos recursos, como algunos piensan muy demagógicamente, porque olvidan que la plata es para todos los chilenos", agregó.