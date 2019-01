Chadwick responsabiliza a la 'mala señal' cuando le informaron que Catrillanca estaba desarmado

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió al antecedente dado a conocer por Interferencia, en donde el exjefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, Mauro Victtoriano, afirmaba que el vicepresidente había sido informado de que Camilo Catrillanca estaba desarmado.



Al respecto, el titular de Gobierno indicó que "le señalé al Fiscal que de todas las conversaciones, tuve una con el general Victoriano que estaba en el sector y lamentablemente había muy mala comunicación, interferencia".



Frente a esto, Chadwick señala que "el general me pudo haber dicho lo que se señala, pero no fue recibido adecuadamente".



El ministro expresó eso sí que el tema es más de fondo, ya que la discusión es "si las personas que iban en el tractor estaban o no armados. Eso nunca tuve yo, como ministro del Interior, ninguna información de que ellos hayan portado armas. El primer informe, del jueves en la mañana, no señala que ellos estaban armados, por lo tanto no hay ninguna incoherencia ni falta de información ni contradicción".