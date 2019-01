Chadwick por periodistas en Venezuela: No podemos confirmar que serán deportados

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la situación con respecto a los periodistas chilenos que fueron detenidos en Venezuela.



"Los pasos que se van a dar y seguir con los autoridades venezolanas y nuestro personal diplomático está acompañándolo. Cancillería está haciendo las gestiones necesarias y esperamos que una decisión arbitraria como hemos tenido, y se le ponga término a la brevedad y que nuestros compatriotas estén lo más pronto posible en Chile", expresó.



Chadwick señaló con respecto a la posición del Gobierno que "no nos adelantemos a las medidas que se puedan adoptar, porque estamos preparaos para que cualquiera sea la situación, podamos tener las medidas adoptadas nosotros para que tengan un rápido retorno al país".



Por otro lado, el ministro aseveró que no se puede confirmar la deportación "porque no tenemos esa información. Tenemos que ser prudentes y responsables".



En tanto, Chadwick destacó la corrección que realizó el canciller Roberto Ampuero y recalcó que lo ocurrido fue "una decisión de privación de libertad a personas arbitrarias y que afecta a la libertad de prensa. Es un equipo periodístico de TVN que cumple sus labores y esperamos que cese a la brevedad".