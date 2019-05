CEO de Kauai Labs está 'muy preocupado' por la empresa de los hijos de Piñera

El director ejecutivo de la empresa estadounidense Kauai Labs confirmó que no tiene ninguna relación con la compañía del mismo nombre en la que participan los hijos de Sebastián Piñera, pero advirtió que están preocupados por el uso del nombre ya que ambos compartirían la misma área: el desarrollo de proyectos ligados a la robótica.

“Si bien no es estrictamente ilegal para una compañía de un país foráneo usar el mismo nombre que una empresa de Estados Unidos, creemos que ustedes estarán de acuerdo en que hacerlo deliberadamente no representa por ningún motivo una actitud cortés y profesional. Para todos aquellos que estén inspirados en crear una compañía propia como nosotros lo hemos hecho, los animamos a no seguir los pasos dados por estos individuos en Chile”, dijo Scott Libert al medio Interferencia.

Sebastián y Cristóbal Piñera Morel participaron de la gira de su padre, el presidente de Chile, por China y Corea del Sur. Durante la primera parada, estuvieron en una reunión con representantes de la industria tecnológica, profundizando las críticas que ya habían surgido por su presencia en el viaje.

Para defenderse de los cuestionamientos, Cristóbal Piñera aseguró en Twitter: “A China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado, y solo participe como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial. El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política”.

A China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado, y solo participe como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial. El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política — Cristobal Piñera (@pinera77) 29 de abril de 2019

Y para explicar la similitud de nombres, escribió: “KauaiLabs.cl es una sociedad que constituí para desarrollar Proy Fintech y Deportes en Chile, que aún no opera. Algunos medios la confundieron con http://Kauailbas.com (con un error de tipeo), empresa de robótica de EE.UU., y a partir de ese error, aventuraron hipótesis sin ningún fundamento”.

Libert afirmó que fue informado "sobre esta nueva compañía ‘Kauai Labs’ formada hace cuatro semanas en Chile por dos hijos del actual presidente”, pero que la que el dirige “no tiene relación con la que acaba de crearse en Chile; de hecho, los individuos involucrados en ella (Juan Tomás Turner Fabres, Sebastián Piñera Morel y Cristóbal Piñera Morel) no han tenido la cortesía de contactarnos por ello".

“Tenemos clientes de robótica que usan nuestros productos. Al enterarnos de esto, informamos de inmediato a esos clientes, en especial en Europa. Tenemos equipos robóticos en Sudamérica, y creo que también en Chile. Estoy preocupado de que usen el mismo nombre, el mismo giro, y que ello confunda a nuestros clientes. Me gustaría entender cuáles son sus intenciones, ya que no solo compartimos el mismo nombre, sino que también la misma área; si ellos están desarrollando productos que son buenos para la gente, les deseo lo mejor; si en cambio usan nuestro nombre y productos, en ese caso estoy muy preocupado”, agregó.