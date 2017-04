Censista que encuestó a Piñera: Me invitó a almorzar

La voluntaria Beatriz Campillay tuvo una historia particular con respecto al Censo 2017, ya que le tocó llevar a cabo el proceso en el hogar del expresidente y candidato a La Moneda, Sebastián Piñera.



La joven sostuvo que no se dio cuenta de la situación hasta que vio al otrora mandatario en su hogar en Las Condes, añadiendo que fue una vivencia especial.



“Fue una bonita experiencia. Muy grata, muy simpática y de hecho he invitaron a almorzar y me insistieron para que me quedara”, afirmó.