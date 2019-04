Cecilia Pérez sobre Piñera: 'Lo quiero profundamente, porque me ha dado un montón de oportunidades'

Muy agradecida se mostró la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, con el presidente Sebastián Piñera mientras se refería a distintos temas de contingencia nacional.

En entrevista con el diario La Tercera, la jefa de cartera aseguró que "yo no era ni soy amiga del Presidente, pero lo quiero profundamente, porque me ha dado un montón de oportunidades. Nunca pensé que iba a estar de intendenta, menos imaginé que iba a ser ministra. Él me convocó".

Consultada por alta exposición del mandatario, declaró que "el presidente es el mejor vocero de gobierno".

Respecto a su rol en La Moneda, Pérez aseveró que "¿una es dura por decir las cosas de frente? El amarillismo no sirve. Hay que decir claramente lo que está pasando. Ese es mi rol y que los chilenos juzguen". Agregando que "no me siento debilitada, ni invisibilizada con las críticas que hacen".