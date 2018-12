Cecilia Morel y rutina del Kramer: "La figura de los presidentes hay que respetarla"

La primera dama de Chile, Cecilia Morel, dio su parecer con respecto al humor utilizado en la rutina de Stefan Kramer en contra del Presidente Sebastián Piñera en la Teletón, manifestando que si bien no ha tenido la oportunidad de verla, considera que debe existir un margen de respeto.



En diálogo con Radio SAGO, la cónyuge del mandatario expresó que "no lo hemos visto, pero me lo han comentado distintas personas, en el sentido de que la figura de los presidentes hay que respetarla. Indudablemente el humor en todos los países existe y es importante, pero hay un límite, una línea que se llama respeto".



Morel recalcó que "no la he visto y no lo puedo juzgar, pero los comentarios (que me han llegado) van en esa dirección".



La primera dama añadió que es llamativo lo sucedido, puesto que "la Teletón viene a aportar a este clima de unidad y de paz, permanentemente en esta época de Navidad".