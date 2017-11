CDE se querelló contra ex general director de Carabineros y un miembro del alto mando

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por malversación de caudales públicos en contra del ex general director de Carabineros entre los años 2008 y 2011, Eduardo Gordon Valcárcel. La acción judicial, ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, también incluye al general Jorge Serrano Espinosa, responsable de la Dirección de Personas de Carabineros.

De acuerdo con La Tercera, el CDE pidió que se investigue un gastos por 21 millones 703 mil 191 pesos que el año 2010 salieron del Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros, cifra que fue revisada en 2011 por la Contraloría y subsanada, pero que en el transcurso de la indagatoria del Ministerio Público por el denominado caso pacogate ha vuelto a la luz pública.

Según la querella, Gordon y Serrano usaron ese dinero para hacer “obsequios a una funcionaria de Carabineros de Chile, sus familiares directos y otros fines ajenos a la institución policial”.

Serrano dice que devolvió la plata de su propio bolsillo, tras solicitar a la institución un préstamo de 22 millones de pesos, pero que Gordon lo llamó a su oficina y le dijo que le devolvería el dinero. "Me citó a su oficina y me expresó que era injusto que yo asumiera pagar una deuda que no era mía, sino institucional, por una mala gestión, un error involuntario, desconocimiento", dijo, citado por el medio.