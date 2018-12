Cathy Barriga sobre Joaquín Lavín: "Él siempre ha querido ser Presidente. A mí me lo piden"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, aseveró en una entrevista que "nunca he usado las gráficas municipales para el uso de mi imagen" pese al veredicto de Contraloría que recomendó "abstenerse de incorporar la imagen de la autoridad alcaldicia" tras denuncias de su uso excesivo en gigantografías, afiches y lienzos.



Afiches cuestionados

En la entrevista con La Tercera Barriga aseguró que a diferencia de su suegro Joaquín Lavín "siempre ha querido ser Presidente. A mí me lo piden, me están postulando a ser Presidenta y esa es la gran diferencia", señalando que "hoy me están diciendo en las calles 'Presidenta'".

"Acá yo solo le he hecho caso a mi intuición de mujer, a mi experiencia de vida, pero yo jamás he pedido ni una asesoría, ni una ayuda en nada, y lo digo de corazón", comentó cuando se le preguntó por su relación con el clan Lavín.

Respecto a los cuestionamientos de que la alcaldesa responde a sus críticas victimizándose, Barriga respondió "¿Yo? Jamás, mi posición de vida es ser cero víctima. Yo soy una mujer que trabajo desde los 17 años, que fui mamá soltera, que nunca he parado de trabajar. Cuando hablan de victimizarse esa palabra yo no la conozco".