Cathy Barriga: "Las personas que me cuestionan, dan pena"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió a los cuestionamientos por los gastos que ha realizado en la municipalidad: $15 millones en joyas Swarovski y $54 millones con fondos provenientes de la cartera de Educación en los peluches “Renacín” y “Smapina”.

En un video difundido por su cuenta de Instagram, la autoridad defendió así la compra de las alhajas. “Cuando llegué pregunté cuánto se gastaba en este tipo de regalos. Antes salían entre 40 mil y 50 mil pesos. Este sol que tiene un significado y una connotación para esta gestión, es el sol del Maipú que renace, y sale 15 mil pesos más IVA”, dijo.

"Hemos hecho este reconocimiento a la mujer, es un colgante y se trata de optimizar los recursos. Esto es esperado, anhelado por la comunidad, se entrega a las funcionarias. La verdad es que si les hablo de números, los años anteriores se gastaban 110-120 millones en reconocimientos, yo gasto 50, incluyendo el sol de cristal y otros regalos", agregó.

Sobre los peluches, Barriga aseguró que transmiten el mensaje de "cuidado del medio ambiente y de reponer las matrículas en los establecimientos educacionales". "Ellos proyectan el agua pura de Maipú y el sol, la energía que nos da vida y que renace en Maipú", dijo.





La alcaldesa también tuvo palabras para quienes la han criticado por estos gastos. "Las personas que me cuestionan, con todo el respeto, dan pena. Al hablar tienen que informarse del trasfondo de lo que se hace, yo vengo de la televisión, estuve 20 años y es triste ver cómo los medios dicen lo que quieren, es triste como utilizan esto de forma negativa, con una falta de ética", dijo.

"Me he desilusionado de algunas personas en política, yo los llamo parásitos (…) estos concejales diputados, que van a Contraloría todas las semanas para pedir destitución, dejan mucho que desear", agregó.

Para Cathy Barriga, las denuncias en su contra "son inventos que nacen de medios politizados". "Hay personas que me preguntan 'catita, ¿es cierto que venderá el agua?' y de verdad se me parte el corazón. Una cosa es la política, que sé que es sucia, pero esto es mala intención de dañar, de inventar situaciones que no son. Vengo de familia humilde, sencilla, tradicional, apegada a las normas, a lo correcto, ¿es tan difícil de entender?", dijo.