Cathy Barriga: Las mujeres usan el "Ni Una Menos", pero tratan de cabeza hueca a las distintas

Una dura y cruda reflexión hizo Cathy Barriga, alcaldesa de Maipú, sobre la relación entre las mujeres. "Nacen las peores descalificaciones. Usan el Ni Una Menos, pero después andan tratando de cabeza hueca a las que son distintas", dice.

En entrevista con La Tercera, la exbailarina de Mekano defendió su estilo, asegurando que le gusta arreglarse "desde chica, pero también me encantan las mujeres que van más relajadas por la vida".

"Todos los fanatismos son malos. Hay matices. Y la mujer, como concepto, es de matices. No pertenezco a ningún movimiento, soy mujer y defiendo a todas las mujeres", afirma Barriga, recordando que "me encanta Hello Kitty. Me cuestionan mi gusto por el color rosado, pero veo a muchas mujeres en política que se visten enteras de rosado".

"No sé si a mí me han visto vestida así. No tengo que demostrarle nada a nadie. Los que no quieren construir no tienen cabida en esta administración", apunta Barriga, agregando que le gustaría "ser recordada como la mejor alcaldesa que tuvo Maipú".





"En seis meses hemos logrado bastante y quiero que así sea en cuatro años. Vivo el presente, pero espero que mi gestión sea muy recordada. No me he planteado postular a otros cargos, los vecinos me lo piden, pero yo vivo el día a día", agrega.

Según Barriga, "decidí entrar en política por la gente. Nunca se me pasó por la mente ser alcaldesa. No busqué la política, me ofrecieron postular a Core por la comuna y ahí empezó todo".

"Después los vecinos me pidieron que postulara al municipio. Ellos saben que soy de una sola línea. Duermo tranquila, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona", cerró.