Castillo e irregularidades en hospitales: "Es una seguidilla de desinformación y errores de fecha"

Luis Castillo, recien nombrado subsecretario de redes asistenciales, se refirió a la publicación de Ciper, sobre un sumario que lo vincula con irregularidades en 14 proyectos hospitalarios , durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Esto tiene que ver con interveción en contratos con las constructoras, para ampliar plazos, que deriva en el no cobro de multas por atraso de obras y presuntamente ocultar aumento de presupuestos.

"Aquel sumario es una seguidilla de desinformación, errores de fechas y nombres, en un sumario muy parcial y desconocido por los nombrados ahí, que adolece de la suficiente imparcialidad y seriedad para tomarlo en consideración", sostuvo.

En cuanto al veto de la comisión de salud del senado , debido a que la familia Frei denunció que Castillo habría ocultado la autopsia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, el subscretario sostuvo mediante una declaración pública que "la muerte del ex Presidente Frei Montalva ha sido investigada por más de 20 años y no existe cargo alguno en mi contra. Que hoy se me apunte solo a mí, sin ninguna prueba, en un claro intento por sacar dividendos políticos, y no puede ser calificado sino como una canallada"

"Pretender vincularme con un hecho doloroso para el país como fue la muerte del ex Presidente Frei Montalva, la que todo Chile lamenta profundamente, solo busca dañar al gobierno y eso es evidente", agregó.

Sobre el veto de la comisión de salud, el presidente de la instancia, el senador Guido Girardi, señaló que "la decisión es irrevocable, porque no se puede relativizar un asunto de DDHH".

En cuanto a las acusaciones sobre irregularidades en infraestructura hospitalaria, el parlamantario señaló que "se suma otro componente, el caso de la clñinica Maruri, donde de forma administrativa , se redujeron las listas de espera".