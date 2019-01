Caso SQM se acaba para exejecutivos de la minera

El Ministerio Público comunicó ante la justicia la decisión de no perseverar respecto a 16 imputados en el Caso SQM.



Entre ellos figuran ex ejecutivos de la minera no metálica Luis Saldías, Roberto Guzmán Lyon y Patricio del Solminihac, quienes fueron investigados por una serie de delitos tributarios en la principal causa de financiamiento ilegal de campañas.

En el caso de Luis Saldías y Roberto Guzmán, ambos ya estaba condenados por otros hechos agrupados en la causa principal del Caso SQM.

En este grupo además se incluyó al exdirector del Servicio de Impuestos Internos Michel Jorratt, quien pese a nunca ser formalizado, si fue investigado por la emisión de boletas a la empresa Asesorías y Negocios, firma del financista de campañas de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli.

En 2015, Michel Jorrat fue quien en su calidad de titular del ente recaudador, firmó las primeras querellas en la investigación.

La decisión se adoptó por parte del Ministerio Público por considerar que no habían antecedentes para comprobar su participación en los delitos que indagaron.

Además se discutió el sobreseimiento de la representante legal de una de las empresas investigadas por facilitar facturas falsas a SQM, Carmen Echaurren, luego que se determinara que ella no tenía conocimiento de los delitos tributarios que se imputaron en su contra.

Finalmente, se formalizó y se dictó suspensión condicional para el representante legal del Centro Investigaciones Sociales, Esteban Gal Oliva por la emisión de una boleta falsa a SQM.

El caso pendiente: Rodrigo Peñailillo

El exministro del Interior del segundo período de Michelle Bachelet sigue siendo investigado en la causa que permanece abierta por la presunta facilitación de facturas falsas entre Asesorías y Negocios y SQM para financiar la campaña de la ex presidenta.

Si bien el ingeniero comercial emitió boletas a la firma de Giorgio Martelli, estos hechos nunca fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos, por lo que la única investigación pendiente respecto a Peñailillo apunta a su rol como gestor de facturas y financiamiento para la carrera presidencial del 2013.

La fiscal del caso Carmen Gloria Segura explicó que "él está aún en la investigación madre que esta abierta y respecto a él no se ha tomado ninguna decisión todavía y en la medida de que reunamos nuevos antecedentes esa decisión puede cambiar".

Finalmente, el Ministerio Público sigue a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago de a conocer la resolución que rechazó el desafuero del Senador Jorge Pizarro para continuar con la acusación y el juicio oral que siguen pendientes en la arista política.