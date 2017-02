Caso SQM: prima de Bachelet declaró que Peñailillo la contactó con Giorgio Martelli

Alicia Galdames Jeria, prima de Michelle Bachelet, declaró el 28 de diciembre pasado, en calidad de testigo, en el marco de la investigación sobre el financiamiento de la denominada pre campaña de la Presidenta.

Según informa el diario La Tercera, su testimonio ante el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, respondió a que en 2012 emitió dos boletas por $2.666.666 a la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios (A&N).

El medio agrega que Galdames reveló que en enero de 2012 fue contactada por el exministro Rodrigo Peñailillo, quien declaró en calidad de imputado.

"Me preguntó si acaso me interesaba hacer informes periodísticos para el señor Martelli (...) Le pregunté quién era él y me dijo que era una persona que tenía una oficina de carácter comunicacional. Me dijo que Martelli me llamaría, cosa que ocurrió a los pocos días (...) Yo estaba a fines del año 2011 sin trabajo e imagino que él (Peñailillo) lo supo y por eso me contactó", dijo la prima de la Presidenta.

Así fue como Galdames -de profesión periodista- realizó "recopilación de noticias y análisis de la coyuntura política, económica y social del país" para A&N. "Estos trabajos yo se los enviaba a Rodrigo Peñailillo (...) se los enviaba a él, pues fue él quien me recomendó a Martelli", agregó.

La prima de la Bachelet fue una de las siete personas que el exministro declaró haber "recomendado" para que trabajaran para Martelli, entre ellos, Harold Correa, Flavio Candia, Robinson Pérez y Héctor Cucumides.