Caso Sophia: Descartan violación y niegan solicitud de arresto domiciliario a único imputado

Marcelo Opitz, ADN

El abogado de Francisco Ríos, el único imputado en el denominado caso "Sophia", Pablo Castro, dio a conocer, que el imputado no tendría participación en la muerte de la menor y que no habría existido el delito de violación, ya que no está imputado y no forma parte de la investigación.

Además, el director regional subrogante del Sename, Víctor Argandoña, dijo que está descartado el delito y que, en la última audiencia, la defensa del imputado se dijo que la niña había fallecido por las maniobras de reanimación desarrolladas en el Cesfam de Alerce.

Además, el tribunal de garantía de Puerto Montt negó la solicitud de arresto domiciliario presentada por Castro.

Hace algunos días se pidió ampliación del plazo de la investigación, el cual se extendió en 60 días.