Caso Nido: Los vacíos legales a los que se ven enfrentadas las víctimas de acoso

Acoso, hostigamiento, amenazas de muerte y divulgación de fotografías íntimas acompañadas de información personal, es el mecanismo con que hombres detrás de un computador se dedican a asustar a mujeres, incluso con un supuesto secuestros o violación.

Háblamos de páginas web en que personas anónimas denigran y exponen a mujeres chilenas con contenido sexual a través de foros y chats: Nido.org, Hispachan y 8chan, son algunas de las páginas de fácil acceso en las que existen secciones dedicadas especialmente a difundir datos personales, direcciones y fotografías íntimas par insultar y extorsionar a jóvenes.



Una de las víctimas relató que "fui víctima de Nido, no tenía conocimiento ni ninguna de las niñas que fueron nombradas. Me llegó un mensaje que decía que me estaban nombrando, y era de un usuario de Instagram (...). Empecé a investigar un poco más y estas capturas las hice públicas por Instagram y comenzó la funa. Empezaron a llegarme fotos, de niñas desnudas, y los tipos comenzaban a preguntar información personal. Aparecía alguien que daba más detalles. Fue terrible, yo no quería salir de la casa, porque fui una de las amenazadas con ser secuestrada", dijo



Los integrantes que participan en Nido.org se denominan "Choroy", y sus conversaciones en uno de los foros fueron funadas a tráves de Twitter... días después se dio a conocer que uno de sus administradores se suicidó en la estación Grecia de la línea 4 del metro, por razones que la policía de investigaciones investiga.

Lo concreto es que hasta el momento hay más de 140 denuncias a nivel nacional, 34 de ellas provienentes de menores de edad. Sin embargo, existe un grupo de mujeres que aseguran que se les baja el perfil a su caso al momento de denunciar.



"Cuando yo fui, dije que una de las fotos estaban en la página. Me dijeron que como el administrador ya estaba muerto, lo más probable era que el caso se archivara, por lo que tenía mucho caso de que pusiera la denuncia. Yo dije que habían más personas, pero que en este caso como no me habían puesto alguna amenaza, por lo que en ese caso no había delito. Si quería hacer la denuncia, debía hacerlo en un proceso tedioso que no se justificaba (...). Ellos me dieron a entender que era tan estúpido que pusiera una denuncia, que me dio cosa decir que la quería poner igual, porque me dijeron que no tenía caso y que estaba la cuestión casi cerrada", detalla una de las denunciantes.

Desde la PDI, desmintieron esta situación y aseguraron que sí se les toma la denuncia. Además el Subprefecto Rodrigo Figueroa Poncer, Jefe de la Brigada del Cibercrimen Metropolitano, Confirmó que hasta el día de hoy no existe ningún registro de secuestro.



"Para tranquilidad de la ciudadanía, las denuncias que se han cursado hablan principalmente de imágenes que han podido visualizar las víctimas en este sitio, pero ninguna denuncia habla de víctimas de secuestro como es lo que ha llamado la alarma pública", expresó.

El acoso o stalking y doxing, publicación de información privada o identificante, no están tipificados como delitos en nuestra legislación en el articulo 161 del código penal, por lo que NO pueden ser perseguidos por la justicia. Sin embargo, la pornografía no consentida sí, aunque solo en casos de recolección de material audiovisual. Es por esta razón que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín anunció el ingreso de un anteproyecto al Congreso, para proteger la integridad de las personas.



"Creemos que el acoso no está tipificado en toda su amplitud y estamos introduciendo figuras para evitar estas formas de ataque contra las mujeres (...). En el caso de los menores hay un delito que sanciona la difusión de material pornográfico de menores de edad, esa situación va a estar posible de ser sancionada penalmente, y también cuando se han tomado imágenes prohibidas. Hay algunos casos que han sido tipificado que dan cuenta de problemas en el caso Nido, pero no todos", sostuvo la autoridad.

Las amenazas, burlas, y difusión de mentiras con el fin de dañar la reputación de una persona pueden ser algunos de los mecanismos con los que se puede violentar a una mujer a través de Internet.

Desde La Fundación Datos Protegidos, su vocera, Karen Vergara aseguró que no es culpa de las mujeres que suban su información y las acosen, es un tema de educación, de machismo, de violencia de género. Al mismo tiempo, enfatizó en que la falta de lesgilación, incluso puede afectar en la economía de Chile, ya que nadie va a invertir en un país donde los datos de las personas no tienen protección jurídica.