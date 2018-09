Caso Maristas: Abogado de Precht aseguró que la verdad de los hechos juega a favor del sacerdote

Luciano Fouilliox, abogado de Cristián Precht, se refirió a la situación actual del sacerdote luego de que el Papa Francisco decidiera expulsarlo de la Iglesia.

La tarea Fouilliox es defender al "Héroe de la Paz" frente a las acusaciones por abusos sexuales a dos menores en el Caso Maristas: Eneas Espinoza y Jaime Concha, quien hace unos días reveló que el religioso era un "depredador sexual".

En entrevista con El Mercurio, el abogado defensor reveló que el decreto de expulsión de Precht no estaba firmado por la máxima autoridad religiosa, por lo que él lo ignorará y no permitirá "incorporar la demanda de nulidad insanable que está planteando el padre Hasbún, directamente al Papa", comentó.

Respecto a si cree que el impacto que ha tenido actualmente la Iglesia Católica por los otros casos de abusos sexuales han influido, Fouilliox señaló al medio que "puede ser. Usted no puede, a partir de un hecho particular en concreto, en este caso de un sacerdote, aplicarle todas las cargas históricas que tiene la Iglesia en estas materias. ¿Por qué Precht va a tener que responder por todo lo que ha hecho o no la Iglesia, por Karadima, Barros, Cox y otros?", argumentó.

En esa línea, el defensor afirmó que lo único realmente importante para él es acreditar la verdad, añadiendo que "la verdad de los hechos juega a favor de Cristián Precht", declaró. Esto, porque el religioso "tiene absoluta convicción de no haber cometido ningún delito", indicó.

"Es posible que alguna conducta suya haya sido mal interpretada en un momento oportuno por cualquiera", concluyó Fouilliox.