Caso Luchsinger: Acusan a Fuad Chahin de guardar silencio por encuentro con Luis Tralcal

La defensa de Luis Tralcal, uno de los condenados por el caso Luchsinger-Mackay, asegura que el actual presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, guardó silencio en una pista clave del asesinato del matrimonio.

Según reveló Radio U. de Chile, el entonces diputado por La Araucanía tuvo un encuentro casual con Tralcal y su esposa, Lisette Melillán, la noche del 3 de enero, pocas horas antes de ocurrir el siniestro que terminó con las vidas de Werner Luchsinger y Vivian Mackay.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 22:12 horas en el cajero automático del BancoEstado ubicado en la Plaza de Armas de Temuco.





Sin embargo, según la tesis del Ministerio Público, 11 personas se reunieron en la vivienda de la machi Francisca Linconao esa misma noche -incluido Tralcal- para planificar el ataque incendiario que ocurrió a la una de la madrugada del 4 de enero del 2013.

Por esta razón, la defensa de Tralcal siempre insistió en que Chahin entregara su testimonio en el juicio. Sin embargo, pese a que estaba citado para el 16 de agosto de 2017, el entonces diputado se excusó públicamente.

Melillán relata que aquella noche Chahin los saludó de manera cordial puesto que se conocían desde 2010, cuando Tralcal mantuvo una extensa huelga de hambre.





Ella lo contactó dos meses después que su marido fuera detenido y aseguró que se reunieron en una calle del sector de Cajón, en las cercanías de Vilcún. En esa ocasión, el exdiputado sostuvo que esa noche llegó hasta el fundo atacado, donde se barajaba el nombre de Tralcal entre los sospechosos, algo que él desestimó aduciendo el encuentro que habían tenido horas antes.

Dos meses después, realizaron una segunda reunión junto al abogado Sebastián Saavedra, donde Chahin manifestó que la situación complicaba a su esposa, quien tenía un grado de cercanía con la familia Mackay. En esa instancia, pidió que lo citaran como "testigo hostil" para no ir como voluntario, sin embargo, aquella figura no existe en la legislación chileno, sino estadounidense.

En esa misma reunión concertada en el hotel Frontera de Temuco, Melillán llevó los documentos bancarios que acreditan que ella realizó el mencionado giro a las 22:12 horas de esa noche, por lo que le pidieron a Chahin que consiguieron los mismos antecedentes en su cuenta.

En una tercera junta, Chahin les presentó una cartola que indicaba el día y el lugar, pero no la hora del giro. Posteriormente se alejó definitivamente del caso y no se presentó a declarar, pese a la petición formal presentada en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.





Para el abogado Sebastián Saavedra, el silencio del exdiputado "significó una merma en las posibilidades de la defensa, era un testigo presencial con connotación parlamentaria. Habría sido favorable".

"Nosotros presentamos testigos presenciales de los hechos, pero fueron rechazados por el tribunal aduciendo que no fueron citados durante la investigación, bajo esto el exdiputado Chahin hubiera dado mayor peso a la prueba", subrayó.

Ante estas acusaciones, el presidente de la DC sostuvo que "es efectivo que yo me reuní con Lisette y le dije que no tenía cómo recordar si me había juntado con ella o no a eso de las 20 horas, no a eso de las 22 horas como ella señaló".





"No tenía cómo saberlo, porque después de tanto tiempo nadie recuerda si estuvo un día en específico en un cajero automático o no. Le expliqué que menos recuerdo a quién vi, porque incluso nos saludamos así de mirada, no conversamos ni nos detuvimos como ella sostiene", manifestó.

Chahin desestimó las acusaciones y argumentó que "para mí era imposible recordarlo, yo saludo a todo el mundo, es probable que si me crucé con ellos los habría saludado, pero no tengo cómo recordarlo".

"Pedí información bancaria para determinar si efectivamente hice un giro en el cajero automático ese día a la hora señalada, pero el banco me respondió que era imposible porque ese registro se guardaba sólo por tres años y había pasado más tiempo", cerró.