Caso Iglesia: Tres de los cuatro mapuches desafían al Gobierno y retoman huelga de hambre

Acusando incumplimientos del Gobierno en recalificar el delito terrorista, tres de los cuatro mapuches acusados del ataque al templo de la Iglesia del Señor en Padre Las Casas, en junio del año pasado, retomaron la huelga de hambre.

Se trata de los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trangol Galindo, a quienes junto a Alfredo Tralcal, se les imputa el delito de incendio terrorista.

"Los peñes no están conformes, no se ha recalificado por los tribunales, se sigue aplazando y los peñes siguen empeorando en su salud, por eso retomaron la huelga, ellos no tienen miedo al juicio, pero fuera", dijo el vocero de los manifestantes, Robinson Trangol.

Para el 13 de noviembre próximo se agendó una sexta audiencia del caso, donde el Ministerio del Interior -como querellante- deberá presentar el vicio formal y recalificar el delito además de la rebaja de penas solicitada de más de 20 años de reclusión.