Caso Emmelyn: Defensa de Navarro alega ilegalidad en su detención

Desde las 16:00 de este sábado partió la audiencia de control de detención de José Navarro, presunto secuestrador de la menor Emmelyn, quien fue rescatada durante la madrugada del sábado.



En el Juzgado de Garantía de Licantén, el detenido comentó ante el juez que no sabía las razones de la detención, acusando de paso que los oficiales no le fueron leídos hasta después de ser interrogado por el fiscal del caso.



Por su parte, el abogado defensor de Navarro manifestó que la detención fue ilegal, puesto que no pudo prestar declaración cuando fue apresado en la madrugada.



Al respecto, el fiscal a cargo del caso indicó que el acusado conocía sus derechos, puesto que ya había vivido previamente un proceso legal, además de que se realizaron las comunicaciones respectivas tanto a la defensoría como al tribunal en forma paralela.