Caso Catrillanca: ex GOPE imputados declararon que le mintieron al ex general director Hermes Soto

Raúl Ávila, uno de los excarabineros implicados en el asesinato de Camilo Catrillanca, aseguró que el ex general director Hermes Soto no supo de la existencia del registro audiovisual del procedimiento en el que murió el comunero mapuche.

De acuerdo con La Tercera, el pasado 21 de diciembre, el expolicía declaró ante la justicia: "La reunión con el general (Hermes) Soto fue corta, y sólo nos preguntó por quiénes habíamos disparado, respondiendo Alarcón, Valenzuela y yo; y también nos preguntó por las cámaras, respondiendo todos que ninguno tenía una en el procedimiento".

"Quiero decir que yo ya sabía que el suboficial (Patricio) Sepúlveda tenía una cámara en su hombro; eso lo sé porque yo la vi directamente puesta en su lugar", agregó.

Braulio Valenzuela, otro de los imputados, también declaró que a Soto le contaron la versión creada por el abogado Cristián Soto, investigado por obstrucción a la indagatoria.

"Él (Soto) lo primero que nos pide es que le contemos lo que pasó. Recuerdo que mi suboficial Sepúlveda le contó lo que pasó, pero la misma versión que declaramos en la Fiscalía, todo según nos dijo el abogado Inostroza", dijo.

"Mi general Soto nos escuchó y nos preguntó si habían grabaciones, a los que todos respondimos que no. Afuera Alarcón hacía ver su incomodidad por lo que estaba pasando, porque le habíamos dicho al general Soto que no habían cámaras y que en el fondo no le había dicho la verdad. En eso recuerdo que mi mayor Valdivieso (ex jefe del GOPE en La Araucanía) se acercó a Alarcón y le dijo que tenía que mantener la versión que se había dado no más, esto porque en esa conversación Alarcón le dijo que estaba incómodo por haberle mentido al general Soto", agregó.