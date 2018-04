Caso Basura: se acogió el sobreseimiento del exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat

Valeria Vargas, ADN

Se acogió el sobreseimiento del exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, junto con su ex asesor jurídico Marcial Araya en el marco del llamado Caso Basura.

El fiscal José Pérez Calaf y la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, no descartaron apelar a esta resolución.

El exedil de Ñuñoa recalcó su inocencia y aseguro que se encuentra tranquilo: "Mi abogado presentó los informes que hicimos antes y después de la licitación, donde se aprobó todo lo que hicimos. ¿Cómo voy a cometer un delito si todos me dijeron que estaba bien hecho? No he aceptado salidas alternativas porque quiero dejar clara mi inocencia".

Recordemos que los argumentos, tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado, apuntan a que ambos imputados habrían utilizado en el 2012 un subterfugio para aprobar la adjudicación de una licitación de la gestión de basura en la comuna a Demarco Filial de KDM por un plazo de seis años, los que habrían provocado un perjuicio de más de $800 millones.

Tras la resolución, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado podrán acudir a la Corte de Apelaciones. Se argumentó que hubo fraude al fisco y el fiscal José Pérez Calaf reforzó que Sabat no quiere ir a juicio oral, en tanto la abogada del CDE, Lupi Aguirre, no descartó una apelación a la sentencia.