Caso Arcano: Madre de Alberto Chang se convirtió en la primera condenada

La madre de Alberto Chang se convirtió en la primera condenada del caso Arcano. Verónica Rajii reconoció ante el Cuarto Juzgado de Garantía los hechos por el delito de estafa por más de $35 mil millones dejando más de mil víctimas.

En audiencia, la mujer de 70 años -que tuvo que incluso cumplir con prisión preventiva tras un fallido intento de fuga- dio cuenta de su delicado estado de salud mental y los efectos que le ha generado esta investigación, siendo vinculada como una de las autoras de la multimillonaria estafa piramidal.

"Realmente creo que hay mucha fantasía. Tengo 70 años, mi salud mental totalmente deteriorada y hay certificados que así lo indican, y me considero absolutamente. Voy a aceptar el juicio abreviado por mi salud mental, porque no puedo resistir más acusaciones, audiencias, gente que me ve en la calle. Hasta me han escupido", dijo.

Si bien hubo oposición a realizar el procedimiento abreviado por parte de los querellantes, el tribunal consideró que esto no afectaría el proceso de extradición de Alberto Chang en Malta.





"Esta circunstancia refuerza la tesis que hemos esgrimido desde el primer día de investigación: los hechos son constitutivos de delito y consideramos de que don Alberto Chang, controlador e imputado principal en la causa, si es que su madre fue condenada, con mayor razón él debe ser condenado por este delito y otros más", señaló Incluso, el fiscal Felipe Sepúlveda.

La Fiscalía solicitó 4 años de presidio y una multa para la madre de Chang, sin embargo, los querellantes piden que sea el máximo legal para un proceso abreviado, es decir, 5 años, considerando el daño patrimonial que significó para las víctimas.

Para el próximo 11 de junio, a las 13:00 horas, quedó fijada la audiencia en la que se dará a conocer la sentencia para Rajii. Mientras, su hijo está a la espera de los alegatos ante la Corte de Malta para su proceso de extradición, fijados para el 15 de junio.