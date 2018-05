Caso Ámbar: madre de la niña fue increpada en masivo funeral en Los Andes

Cientos de personas con globos y flores despiedieron a Ámbar, la pequeña de un año y siete meses que murió producto de las lesiones provocadas por la violación cometida por el esposo de su tía materna, en la comuna de Los Andes.

La caravana no estuvo exenta de polémicas, después que vecinos encararan a la

madre biológica de la niña y la sindicaran como la responsable de su muerte, obligando a su familia a sacarla del lugar.





"Me da mucha impotencia, soy mamá y no queremos ver más cosas así. Me duele que sigan ocurriendo estas cosas, pena de muerte para estos malditos (...) a estos hueones (sic) los resguardan con reja, los alimentan de nuestros bolsillos", reclamó una de las asistentes.

Lo mismo opinó otra vecina, quien manifestó que "esto me duele, soy mamá. Lo más terrible para ese desgraciado, más encima lo protegen. Hizo un daño tan grande a una guagua. Yo tengo dos niños y me ha afectado mucho".





En paralelo, Miguel Espinoza continúa en prisión preventiva, único imputado por la violación y el homicidio de la niña.

El sujeto permanecía en la cárcel de Petorca, sin embargo, debió ser derivado hasta el Complejo Penitenciario de Alta Seguridad de Valparaíso.