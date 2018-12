Carroza realizó últimas diligencias para decidir si procesa a Bruno Villalobos

El ministro Mario Carroza aseguró que este martes 18 de diciembre tomará una decisión respecto del procesamiento del exgeneral director de Carabineros bruno Villalobos, en el caso de la muerte por torturas del estudiante de la Universidad de Chile Patricio Manzano, ocurrida en febrero de 1985.

"Mañana tomaré una determinación", dijo el magistrado tras visitar la Tercera Comisaría de Carabineros de Los Andes, donde los funcionarios de Fuerzas Especiales, entre ellos Villalobos, llevaron a los 173 estudiantes que fueron detenidos mientras realizaban trabajos de verano en diferentes comunas de la región de Valparaíso.

Tras inspeccionar las instalaciones y constatar sus características, Carroza aseguró que "es difícil no saber qué estaba ocurriendo" con los estudiantes detenidos.

Patricio Manzano, de 21 años en 1985, murió producto de un paro cardiorespiratorio luego de ser torturado por efectivos de FF.EE.

En la época, Villalobos era teniente de ese grupo y, en una declaración de abril de 2017 ante Carroza, explicó que no participó en la detención de los universitarios, sólo de su traslado a Santiago.

"Yo no participo en las detenciones de los estudiantes que se me indica, sólo participo en los términos expresados (...). No recuerdo ni presencié apremios contra los jóvenes o que estos fueran sometidos a castigos físicos u obligados a realizar ejercicios al sol (...) Estaba en las afueras de la unidad esperando el traslado de los detenidos", dijo.