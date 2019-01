Carroza explicó error en identificación de exfrentista: hubo problema de comunicación con Interpol

El ministro en visita Mario Carroza reconoció que problemas de comunicación con Interpol influyeron en el anuncio de la captura en Estados Unidos del ex frentista Pablo Muñoz Hoffman, cuando en realidad era otra persona.

"Las comunicaciones de Interpol en el extranjero no son las más fluidas con respecto a nuestro país (…) Interpol no entrega la información en forma fluida y veraz, entonces ahí ya se crea un problema en cuanto a la información que podamos dar", dijo.

El magistrado afirmó que la responsabilidad es compartida, "si las informaciones no son lo completa que deberían ser, sobretodo en el extranjero. Pero no porque sea Interpol Chile o quien habla, sino que es porque Interpol en el extranjero nos da informaciones que no son las más fidedignas", declaró.

Carroza reconoció que, actualmente, "sobre Pablo Muñoz Hoffman se supone que no hay ningún antecedente. Entendemos que es ciudadano norteamericano, pero no sabemos si efectivamente está en EE.UU. el verdadero Pablo Muñoz Hoffman".