Carmen Frei insiste en que Luis Castillo 'moralmente' no puede seguir en el Gobierno

Carmen Frei cuestionó que Sebastián Piñera mantenga a Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales, pese a que la autoridad sanitaria ocultó, a comienzos de los 2000, la autopsia hecha al expresidente Eduardo Frei Montalva en la que se detallaba el procedimiento al que fue sometido tras su asesinato, crimen establecido por ministro en visita Alejandro Madrid.

En conversación con Ciudadano ADN, La exsenadora de la DC alegó que "el presidente Piñera habla mucho de los derechos humanos y fue el primero que habló de los cómplices pasivos", pero "yo lo cuestiono porque no se puede tener en un gobierno servidores públicos que no cumplen con su primera función, que es la transparencia en su quehacer”.

Frei reconoce que el falló de Madrid exculpó a Castillo de cualquier responsabilidad en el homicidio, pero "moralmente” considera que es "una persona con la que uno no puede trabajar en un tema tan importante como la salud de los chilenos".

La exparlamentaria aseguró que si Castillo hubiese entregado la autopsia la familia habría cerrado antes el duelo por la muerte del exmandatario. "Cuánto nos habríamos ahorrado de dolor", se preguntó.

Además, la militante democratacristiana descartó cualquier conflicto con su hermano Eduardo Frei Ruiz-Tagle en lo relacionado con la muerte de su padre.

"Referido al asesinato de mi padre, todos mis hermanos están seguros y hoy compartimos todo lo que pensábamos y que resultó verdad. Ante el juez, todos han declarado. En eso no tenemos diferencias. En otros quehaceres políticos sí podemos tener diferencias, porque es legítimo que las tengamos. Pero eso no significa un quiebre”, dijo.

“Han tratado de hacer parecer una pelea familiar para bajarle el nivel a la discusión de si fue asesinato o no, que es lo que corresponde discutir,. Enredarse en posibles peleas familiares me parece que son maniobras que están tratando de desviaros del tema principal, así que ya no les doy importancia”, agregó.